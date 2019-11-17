Лис: в парламенте важен сплав опыта и молодости

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В работе парламента важен сплав опыта и молодости, такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения избирательного участка, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис

Анатолий Лис проголосовал на избирательном участке №1 Брестского-Западного округа №1, расположенном в музыкальном колледже, куда он пришел одним из первых. По словам губернатора, этой традиции - приходить к открытию участка и голосовать в основной день выборов - он не изменяет с 18 лет.

На избирательном участке

По округу в депутаты Палаты представителей Национального собрания баллотируются два кандидата. На вопрос журналистов о том, чем он руководствовался, делая выбор, председатель облисполкома ответил, что знает практически всех 66 кандидатов от Брестской области. "На мой взгляд, прежде всего голос надо отдавать за кандидатов, имеющих опыт практической работы, - тех, кто был руководителем в больших трудовых коллективах. Конечно, у них больше опыта, и, наверное, они более плодотворно смогут работать. Вместе с тем и молодежь должна быть в парламенте, потому что на наше место будут приходить молодые люди. И я рад, что много молодежи в этом году участвует в кампании, в том числе по Брестской области. Сплав молодости и опыта - это важно", - подчеркнул Анатолий Лис.

По его мнению, избирательная кампания в регионе проходит в спокойной, конструктивной обстановке. По предварительным подсчетам, в досрочном голосовании приняли участие более 30% избирателей. В области нет ни одного безальтернативного округа - по каждому в депутаты баллотируются от двух до семи кандидатов. "Сегодня основной день голосования. Конечно, я хотел бы, чтобы наши избиратели проявили активность. А за кого отдать свой голос - решение каждого", - сказал губернатор.

Он отметил значительную роль депутатского корпуса в социально-экономическом развитии республики. "От того, как формируется бюджет, какие законы принимаются по налогам, другим социальным вопросам, зависит развитие предприятий, экономик регионов и страны в целом. Поэтому их вклад и участие самое что ни на есть важное во всех отраслях. Все требует совершенствования. Нельзя один раз принять закон, который будет действовать и не будет меняться, особенно в такое бурное время, в которое мы живем", - заметил председатель облисполкома.

"Избранным депутатам хотелось бы пожелать, чтобы они так же активно работали, как во время избирательной кампании: встречи с гражданами, контакты с местными органами власти должны быть постоянными. Обязательно нужно участвовать в сессиях областного, районных, городских Советов депутатов. Вопросы, которые поднимает население, а их много (это и коммунальное хозяйство, и благоустройство, и социальное сфера), надо знать и понимать. Эти вопросы нужно ставить, и вместе будем их решать", - резюмировал Анатолий Лис.-0-

Фото Вадима Якубёнка