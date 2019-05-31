Лисенок Лесик, чирлидеры и жонглирование мячом: спортивный фестиваль пройдет в Минске 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный фестиваль "Сила Победы", посвященный Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня в минском парке Дружбы народов, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.
В этот день можно будет окунуться в атмосферу спортивных развлечений, увидеть показательные выступления чирлидеров и концертную программу, посетить мастер-классы от именитых спортсменов и флешмоб.
Тем, кто предпочитает быть не просто зрителем, а активным участником, по душе придутся интерактивные зоны. На одной можно приземлить волан на стороне противника во время игры в бадминтон, на другой - научиться трюкам с футбольным мячом, на третьей - проверить свою меткость в корфболе (игра, схожая с баскетболом). Желающим предложат поупражняться в игре с фрисби, вспомнить крестики-нолики, забить крученый мяч в ворота.
Откроют фестиваль почетные гости, именитые белорусские спортсмены, а также талисман II Европейских игр 2019 в Минске - лисенок Лесик. Будет отличная возможность сделать с ними селфи.
Кстати, разместив фото с фестиваля в социальной сети Instagram с использованием хештегов #СилаПобеды, #МинскБРСМ и отметив аккаунт @minskbrsm, можно будет получить от Лесика здоровый и вкусный подарок с символикой II Европейских игр в Минске.-0-
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