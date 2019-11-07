Лискович: депутат должен сам видеть проблемы и выступать инициатором их решения

7 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Депутат должен знать, что волнует его избирателей, сам видеть проблемы и выступать инициатором их решения. Такое мнение выразил избранный сегодня членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о предстоящих выборах в Палату представителей.

Виктор Лискович отметил, что кампания по выборам в белорусский парламент проходит в регионе организованно и в строгом соответствии с законодательством.

"Если отвечать на вопрос, каким я вижу депутата Палаты представителей, то считаю, что этот человек должен прежде всего уметь слышать и понимать чаяния и интересы своих избирателей. При этом, что очень важно, депутат обязан видеть проблемы и выступать инициатором их решения, не дожидаясь сигнала", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что знания и опыт практической и законотворческой деятельности в качестве депутата Палаты представителей пятого созыва, действующего депутата облсовета помогут и в работе в Совете Республики.

"Последние пять лет возглавляю социальную сферу Гродненской области, все направления которой связаны с человеком - его жизнью, здоровьем, обучением, досугом и семьей. За годы работы изучил сильные и слабые стороны в каждой сфере, изнутри знаю все проблемы, вижу и куда двигаться дальше, и какие ставить цели не только на уровне региона, но и страны", - отметил Виктор Лискович. Одним из приоритетов он считает создание благоприятных условий для дальнейшего развития здравоохранения, обеспечения оказания необходимого объема качественной медпомощи каждому, независимо от возраста и места проживания. Важны и популяризация здорового образа жизни, выстраивание общедоступной системы физкультуры и спорта, достойных условий для отдыха, культурного и духовного развития.

По мнению новоизбранного сенатора, необходимо способствовать развитию производства экологически чистых продуктов питания. Среди других актуальных вопросов - трудоустройство молодежи, заработная плата в сфере здравоохранения и образования, доступность социальных услуг пенсионерам и инвалидам, поддержка молодых семей и защита детей, оказавшихся в социально опасном положении.

Виктор Лискович и еще семь представителей Гродненской области сегодня на заседании депутатов местных Советов базового уровня в Гродно были избраны членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.-0-