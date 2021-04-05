Лискович проведет прием несовершеннолетних граждан и их законных представителей

Виктор Лискович во время приема граждан. Фото из архива
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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка Виктор Лискович проведет 6 апреля в Брестском областном исполнительном комитете прием несовершеннолетних граждан и их законных представителей в рамках работы Национальной комиссии по правам ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Прием начнется в 11.00 по адресу: Брест, ул. Ленина, д. 11, каб. 111. -0-