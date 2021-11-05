Литейное производство запустили после модернизации на Барановичском станкостроительном заводе

5 ноября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. На Барановичском станкостроительном заводе (БСЗ) открыли после модернизации участок литейного производства, передает корреспондент БЕЛТА.

Инновационный проект "Внедрение высокопроизводительного технологического процесса производства отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна" начали реализовывать в первом квартале 2019 года и завершили раньше нормативного срока. Суммарная стоимость проекта составила Br16 млн, из которых Br7 млн - средства Белорусского инновационного фонда, остальное - собственные ресурсы ЗАО "Атлант", филиалом которого является барановичский завод.

"Требования к качеству литья с каждым годом возрастают, особенно в автомобильном машиностроении. Целью этого проекта было улучшение как технических характеристик, так и увеличение мощности производства", - сказал первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько. Он отметил, что модернизация велась без остановки действующего производства, заводчане обеспечили выполнение всех контрактных обязательств перед партнерами.

Инвестиционный проект предполагает организацию на БСЗ выпуска отливок из высокопрочного чугуна. Это позволит расширить ассортимент продукции на рынке чугунного литья как внутри страны, так и за ее пределами. Предполагается, что при выходе на проектную мощность объем литейного производства вырастет на 40%.

"Суммарный объем модернизированного литейного производства сейчас составляет 22 тыс. т. Часть литья мы используем у себя для производства деталей компрессоров, которые устанавливаются на холодильники "Атлант". Остальное, около 16 тыс. т, продаем. Отливки из высокопрочного чугуна востребованы на рынках России, Украины, европейских стран. Поступают заказы от белорусских предприятий. С предыдущими линиями мы не справлялись выполнять заказы. На сегодня все мощности модернизированного участка расписаны практически на год вперед", - отметил генеральный директор ЗАО "Атлант" Дмитрий Соколовский.

С началом нового этапа деятельности заводчан также поздравили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

Барановичский станкостроительный завод введен в строй 35 лет назад. На сегодня это - градообразующее предприятие, на котором занято 1370 работающих. Его доля в промышленном производстве города составляет почти 11%. Продукция предприятия хорошо известна как в республике, так и за рубежом. Помимо отливок из высокопрочного и серого чугуна здесь выпускают технологическое оборудование по переработке пластмасс, для изготовления бытовой техники, раскроя металла, системы для транспортной механизации трубопрокатных производств, сварные металлоконструкции, другую продукцию.-0-