Литературный квест и диктант провели в День родного языка в Могилеве

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный день родного языка отметили сегодня в Могилеве. Турнир для знатоков белорусского языка, интерактивный квест и диктант подготовили для жителей областного центра в Могилевской центральной библиотеке имени К.Маркса. Гостями праздника стали порядка 100 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже около 10 лет в нашей библиотеке проходят Дни родного языка, каждый раз придумываем что-то новое. Несколько лет назад приглашали представителей разных диаспор, чтобы каждый из них рассказал про свой родной язык. А в прошлом году праздник стал выездным: в викторинах участвовали сотрудники горисполкома, - рассказала заведующая информационно-библиографическим сектором отдела обслуживания и информации библиотеки Клавдия Ильинич. - В этот раз мы придерживались более традиционного сценария: всех желающих позвали в гости в библиотеку".

Для людей старшего поколения организовали турнир знатоков белорусского языка. Участники составляли и переводили слова, вспоминали фразеологизмы и их значения, отгадывали загадки и играли в города. А самые смекалистые могли присоединиться к интерактивному квесту: найти связь между книгой и предметом. "В нашем квесте участвуют не только взрослые, но и дети. Поэтому есть задания попроще: например, с книгой "Миколка-паравоз" нужно соотнести маленький паровозик. А вот с "Дзiкiм паляваннем караля Стаха" уже сложнее. Не каждый вспомнит, что в произведении была описана сова", - рассказала библиотекарь Алеся Тарасенко.

Затем прошел диктант. Для него был выбран отрывок из произведения Владимира Короткевича "Дрэва вечнасцi", поскольку в этом году отмечается 90 лет со дня рождения знаменитого писателя.

"Приятно отметить, что с каждым годом интерес у людей к этому мероприятию растет. Приходят родители вместе с детьми, школьники, студенты, пенсионеры. И мы стараемся сделать так, чтобы каждый нашел занятие по вкусу и узнал что-то новое о белорусском языке и нашей культуре", - отметила Клавдия Ильинич.-0-