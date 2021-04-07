Литовец приобрел 100-летнюю постройку в нацпарке "Браславские озера"

7 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Литвы приобрел здание 1920 года постройки на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br4,7 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Объект расположен в агрогородке Опса в живописном месте на берегу одноименного озера в границах национального парка "Браславские озера". Особую привлекательность вековой постройке придает тот факт, что она находится на территории, прилегающей к усадебному комплексу графа Феликса Плятера, построенного в неоклассическом стиле в 1903-1904 годах. Новый собственник бывшего склада сена пока не определился с планами по дальнейшему использованию недвижимости, пояснили в комитете.

В состав лота включены два одноэтажных глинобитных строения (склад сена и хозяйственный сарай) общей площадью 243 кв.м, а также право аренды двух земельных участков размером около 0,05 га. Постройки выставлялись на торги с июня 2015 года, а результативным стал 10-й аукцион с установлением начальной цены продажи, сниженной на 80%.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 22 здания и сооружения на общую сумму свыше Br1,2 млн, что почти в 2,6 раза превышает выручку от продажи недвижимости за январь-апрель 2020 года.-0-