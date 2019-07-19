Литовская сторона предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы 20 июля

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пересечении белорусско-литовской границы 20 июля возможны затруднения из-за профилактических работ на сопредельной стороне, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
По информации литовской стороны, 20 июля с 9.00 до 18.30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы. Это связано с профилактическими работами по обновлению программных продуктов.
"Соответственно прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться крайне неритмично", - отметили в Гродненской региональной таможне.
Всех, кто планирует пересекать границу в пунктах пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка", "Привалка", просят учитывать данную информацию.-0-
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