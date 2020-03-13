Литовская сторона возобновила оформление транспорта в пункте пропуска "Мядининкай"

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе возобновлено оформление транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Как сообщалось, сегодня с 00.30 по белорусскому времени в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") было приостановлено оформление всех видов транспорта. Из-за порывов ветра на литовской стороне пункта пропуска отключалось электричество.

"Сейчас прием транспорта на этом участке белорусско-литовской границы сопредельной стороной осуществляется ритмично", - отметили в таможне. Въезда в Литву ожидают около 100 грузовых автомобилей.-0-