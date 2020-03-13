Литовский пункт пропуска "Папялякис" возобновил работу

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте упрощенного пропуска "Папялякис" возобновлено оформление транспорта. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В пункте упрощенного пропуска "Папялякис" (сопредельный белорусский - "Лынтупы") на белорусско-литовской границе возобновлено оформление. Работа приостанавливалась из-за проблем с электропитанием, вызванными погодными условиями", - проинформировали в ведомстве.

По аналогичной причине в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") с 00.30 было полностью остановлено оформление. Позже работа контрольных служб возобновилась в штатном режиме.

За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн на интернет-портале Госпогранкомитета.-0-