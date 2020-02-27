Литовский "Шальчининкай" не принимает грузовики из Беларуси из-за обновления программ

Фото из архива
27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовский пункт пропуска "Шальчининкай" из-за обновления программ не принимает грузовой транспорт из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
По информации литовской таможенной службы, с 11.00 до 15.00 в "Шальчининкае" (с белорусской стороны "Бенякони") проводится обновление таможенных программных продуктов. Грузовые транспортные средства сопредельной стороной не принимаются.
"Также возможны сбои программных продуктов на сопредельной стороне по всему белорусско-литовскому направлению", - сообщили в таможне.
Граждан, планирующих пересечение границы, просят учитывать эту информацию.-0-