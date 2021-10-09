Лицеисты МЧС присоединились к акции "Чистый лес" в Гомельском лесхозе

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второкурсники Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС присоединились к республиканской акции "Чистый лес", приуроченной к Году народного единства, сообщили БЕЛТА в университете.
Более 40 лицеистов МЧС оказали помощь Романовичскому лесничеству Гомельского лесхоза, проведя очистку от строительных и бытовых отходов лесопарковой зоны в районе лицея. Они ликвидировали несколько несанкционированных свалок и провели благоустройство придорожной полосы. Кроме того, учащиеся очистили от мусора берег реки Сож, находящийся вблизи учебного заведения.
Организатором акции является Министерство лесного хозяйства Беларуси. В 2020 году в акции "Чистый лес" поучаствовали почти 39 тыс. человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тыс. куб.м мусора и хлама, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков. Дополнительно было высажено более 1,3 млн деревьев.-0-