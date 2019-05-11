Лицеисты МЧС устроили для ветерана парад в его родной деревне

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Тимофеевич Хорхулев по состоянию здоровья не смог посетить торжественные мероприятия в Гомеле, посвященные Дню Победы. Он всегда был долгожданным гостем Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. И лицеисты сами приехали в деревню Романовичи, где живет ветеран, и устроили для него парад. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Парадные расчеты лицеистов прошли торжественным маршем по сельской улице, отдавая дань уважения человеку, который всей своей жизнью доказывал и доказывает свою любовь к Родине и родной земле.

Иван Тимофеевич - пулеметчик, участник битвы за Москву в 1941 году. Он освобождал Беларусь, Восточную Пруссию. Неоднократно в кровопролитных боях был ранен и вернулся домой в возрасте 20 лет инвалидом Великой Отечественной войны II группы. Несмотря на ранения, восстанавливал разрушенную деревню Романовичи и ее хозяйства. Общий трудовой стаж ветерана - 44 года.-0-