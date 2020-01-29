Лицей БГУ празднует 30-летний юбилей

29 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Лицею Белорусского государственного университета исполняется 30 лет. Юбилею будет посвящен праздничный концерт, на который приглашены руководство Министерства образования, БГУ, сотрудники и учащиеся лицея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Во время концерта 30 января наградят преподавателей лицея. "Кроме того, лицеисты и их учителя покажут театральную постановку "Каласы пад сярпом тваім" по мотивам произведения выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича", - рассказали в пресс-службе БГУ.

В пятницу, 31 января, в лицее пройдет научно-практическая конференция "Першы крок у навуку". Участие в ней примут более 110 учащихся столичных школ. Ребята выступят с докладами в 11 секциях, в том числе "Белорусский язык и литература", "Биология и география", "Физическая культура" и других. Кроме того, в этот день состоится вечер встречи выпускников.

Юбилейная программа завершится 1 февраля спортивным праздником. Пройдут эстафетные гонки с участием лицеистов, преподавателей и выпускников, а также товарищеский матч по волейболу и награждение лучших спортсменов-лицеистов по итогам 2019 года.

Лицей БГУ образован в 1989 году, а первые занятия прошли в январе 1990-го. Обучение в 10-11 классах ведется по физическому, математическому, информатико-математическому, химическому, биологическому, филологическому, историческому и гуманитарному профилям. Набор проходит на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. За 30 лет лицей подготовил 220 победителей международных олимпиад, 1690 призеров заключительного этапа республиканской олимпиады. Лицей БГУ служит экспериментальной площадкой по внедрению информационных технологий и инновационных методов, новых программ и учебных планов, направлений профильного образования на старшей ступени средней школы.

Ежегодно лицеисты завоевывают более 60 дипломов на республиканских предметных олимпиадах. Более 40% медалей Беларуси на международных предметных олимпиадах принадлежат лицеистам. По статистике Республиканского института контроля знаний, каждый десятый 100-балльный результат на ЦТ получают выпускники Лицея БГУ.-0-