Лицей при университете МЧС станет пилотной площадкой для проекта "Юные рейнджеры в Беларуси"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из четырех пилотных площадок для реализации проекта "Юные рейнджеры в Беларуси" станет Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС. Такое решение приняли участники партнерской онлайн-встречи инициативы, прошедшей в учреждении образования, сообщили БЕЛТА в университете.

"В программе учащиеся лицея научатся различать разные виды растений, в том числе ядовитых, подготовятся к возможной встрече с лесными обитателями. Занятия в рамках программы направлены на пробуждение заинтересованности детей в природе и бережном отношении к ней. Возможно, что-то из этих ноу-хау скоро начнут применять и в белорусских агроусадьбах", - рассказали в университете. В планах инициативы - совместная поездка по пилотным площадкам, разработка символа рейнджерского движения, а также разработка методических рекомендаций для реализации программы.

В ходе форума свой опыт реализации программы в Беларуси представила председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова. В свою очередь опытом экологического образования лицеистов МЧС поделился учитель учебного отдела и координатор экологической работы Специализированного лицея при УГЗ Максим Васильев. Он обратил внимание участников на специфику проводимой в лицее экологической работы и рассказал о реализации научно-исследовательского компонента при обучении лицеистов.

Кроме того, о программе юных рейнджеров в системе лесного хозяйства США рассказал координатор международных программ по Восточной Европе и Евразии Джошуа Ли. Также со своими докладами по теме выступили инженер-эколог республиканского ландшафтного заказника "Налибоки" Лариса Кулак и заместитель директора по туризму в Березинском заповеднике Елена Ольшевская.

"Юные рейнджеры в Беларуси" - проект, реализуемый в Беларуси общественным объединением "Отдых в деревне" и рейнджером из Аляски Лесли Свада.-0-