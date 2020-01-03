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03 января 2020, 18:44

Лизинг, аренда и кредит: как решить жилищный вопрос в Минске

Фото Pixabay
Фото Pixabay

В Минске очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно пополняют около 3,5 тыс. семей, в настоящее время их общее число достигло 196 тыс. После подписания указа №465 с облегчением могут вздохнуть многодетные, ведь в течение двух лет их жилищная проблема должна быть закрыта. Какие возможности решения квартирного вопроса существуют для других категорий нуждающихся, рассказала начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

Минчане могут реализовать свое право на улучшение жилищных условий в установленном порядке в зависимости от соответствующей группы учета. Изначально направляют на строительство очередников, у которых есть преимущество, в основном это многодетные семьи. "Чтобы выполнить задачу главы государства об обеспечении многодетных семей жильем за два года, практически все возводимое жилье типовых потребительских качеств направляется на удовлетворение их потребностей. Но это не означает, что все иные категории не смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий в ближайшие годы", - отметила Елена Лукашевич.

Для таких очередников существует несколько альтернатив по решению жилищного вопроса. Самый актуальный вариант - строительство жилья в городах-спутниках с использованием льготных кредитов (субсидий). Такая возможность предусмотрена указом №466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска". Жители столицы, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 2020 года могут построить жилье в Смолевичах, Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе и Руденске.

"Стимулом к такому строительству является возможность воспользоваться государственной финансовой поддержкой вне зависимости от даты постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, - пояснила начальник управления жилищной политики. - Среди минчан отмечался высокий спрос на такое жилье: в текущем году на строительство 192-квартирного дома в Смолевичах претендентами-очередниками было подано 759 заявлений. Дальнейшее развитие жилищного строительства в городах-спутниках, безусловно, будет способствовать сокращению очереди на жилье в столице и развитию этих городов. Так, более 1,5 тыс. минчан потенциально не возражают начать строительства жилья в таких населенных пунктах".

Кроме того, в соответствии с указом №473 местные исполнительные и распорядительные органы могут устанавливать долю жилых помещений, при заключении договоров по которым предпочтение должно отдаваться тем, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мингорисполком определяет порядок заключения договоров по направлениям районных администраций города. Работает в этом случае и заявительный принцип: нужно самостоятельно обратиться к застройщику с документом, подтверждающим пребывание на учете нуждающихся. "В таких случаях прибыль застройщика ограничена, стоимость квадратного метра жилья не может превышать 5% от себестоимости", - обратила внимание Елена Лукашевич.

Внедряются различные механизмы, способствующие улучшению жилищных условий. Так, населению доступно ипотечное кредитование. Кредит выделяется под залог недвижимости. Если пользователь ипотеки не выполнит своих обязательств, банк получает право вернуть деньги за счет продажи заложенного имущества. Можно воспользоваться системой сбережения для строительства или приобретения жилья, которая доступна в Беларусбанке. При накоплении определенной суммы в течение срока, установленного договором, предоставляется кредит на 20 лет под льготный процент. Постепенно набирает популярность лизинг жилья - долгосрочная аренда с возможностью последующего выкупа. Дополнительно создан благоприятный налоговый режим для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и ведут строительство за счет собственных и (или) привлеченных средств.

Не нужно отказываться и от возможности получения арендного жилья, рынок которого в столице с 2012 года активно развивается. В настоящее время глава государства нацелил максимально увеличить долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций.

БЕЛТА.-0-

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