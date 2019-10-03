Ляшенко: судоходство по Днепру - хорошая традиция, ее надо возвращать

3 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Судоходство по Днепру было хорошим проектом, и эту традицию надо возвращать, такое мнение высказал сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на встрече глав регионов Украины и Беларуси в Житомире, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы бы очень хотели, чтобы тот речной путь, про который уже столько сказано, наконец заработал. Знаю, что глава нашего государства это будет завтра оговаривать. Восстановление судоходства на реке - добрая традиция, и надо ее возвращать", - сказал Игорь Ляшенко.

Игорь Ляшенко

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей также отметил интерес области к проекту, речь о котором ведется уже почти восемь лет. "Это позволит существенно увеличить объемы экспортно-импортных перевозок между регионами Беларуси и Украины. Это важная и выгодная для всех идея", - подчеркнул он.

Геннадий Соловей

После заседания Игорь Ляшенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, пояснил, что провести все необходимые работы на реке для украинской стороны технически не составляет труда. "По оценкам специалистов, на украинской стороне нужно выполнить дноуглубительные работы на 200 тыс. куб.м. Для этого нужно распоряжение Президента или премьер-министра Украины, и эта задача будет выполнена", - заметил вице-премьер. По его словам, восстановление этого речного пути может окупиться в первый же год.

Как сообщалось, 26 сентября на встрече с украинскими СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны. "Что касается Беларуси, мы сделали. Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - углубили дно Припяти", - сказал Президент.

Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны - Лукашенко "Что касается Беларуси, мы сделали все (для реализации проекта. - Прим. БЕЛТА). Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - мы углубили дно Припяти", - сказал Президент.

По проекту в Беларуси планировалось строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной. Предполагается и углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем. "Этот порт (там мы привлекли и частные инвестиции), он фактически готов принимать суда. Если увидим, что Украина очень заинтересована, мы здесь добавим, сделаем порт и решим другие вопросы на еще более высоком уровне", - отметил Александр Лукашенко.

"Уверен, что это был бы серьезнейший толчок. Тем более с учетом того, что у нас прекрасная логистика по суше (и не только по суше) с Балтикой. Мы могли бы с севера по реке в Черное море пустить потоки грузов. Привлекательность логистическая, транзитная для Украины и Беларуси приличная, рабочие места, будем зависеть больше друг от друга. Почему этим не заниматься?" - перечислил преимущества проекта глава государства.

Ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях во время белорусско-украинских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей, а также ООО СП "НИБУЛОН" (г.Николаев) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки.-0-