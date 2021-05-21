Любителей активного отдыха приглашают на велофестиваль в Витебский район

21 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Приверженцев активного отдыха и здорового образа жизни приглашают на "ВелоFest у Ганны - 2021" в Витебский район. Спортивный праздник пройдет 12-13 июня в деревне Должа, сообщили БЕЛТА организаторы.

В программе первого дня фестиваля - любительский кросс-веломарафон. Участников ждет три дистанции - 25, 50 и 85 км. Также планируется любительский бег по пересеченной местности. Здесь две дистанции - на 10 и 21 км.

Во второй день, 13 июня, проведут кросс-триатлон. На главной дистанции участникам предстоит проплыть 1 км, поучаствовать в велогонке на 40 км и пробежать 10 км. Спринт включает те же виды состязаний, но с дистанциями вдвое короче.

Для гостей праздника и болельщиков подготовят дополнительную спортивно-культурную программу с турнирами по дартсу, шахматам и шашкам, стрельбе из лука и другие мероприятия. Регистрация на участие в соревнованиях проходит до 1 июня. Нужно заполнить анкету по ссылке - docs.google.com/forms/d/1fb6mFixYhxP6hBt0Opp0K4uT4_ozR4JBbHUqlFWfVaE/viewform?edit_requested=true.

Организаторы праздника - Витебский райисполком и районный физкультурно-спортивный клуб "Урожай".-0-