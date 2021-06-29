Любителей бега приглашают поучаствовать в акции к 80-летию обороны Могилева

29 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Объявлен старт спортивной акции "#23днязаМогилев", посвященной 80-летию обороны областного цента. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

"Оборона Могилева длилась 23 дня с 3 по 26 июля 1941 года, - отметили собеседники. - Мы предлагаем любителям бега почтить память защитников города участием в акции "#23днязаМогилев", занимаясь бегом столько же дней и в тот же период".

Участие в инициативе может принять любой желающий, небезразличный к событиям Великой Отечественной войны. Для этого необходимо совершать пробежки в удобное для себя время, фиксировать беговые результаты при помощи фитнес-приложений и делиться ими на личной странице в одной из социальных сетей.

Публикации в обязательном порядке должны сопровождаться хештегом #23днязаМогилев. Наличие в ленте фотографий с памятных мест, связанных с обороной города, приветствуется.

Итоги акции подведут 27 июля. Победители и призеры будут названы среди мужчин и женщин. Лучших определят по максимальной сумме километража всех пробежек в период проведения акции.-0-