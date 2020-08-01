Любителей интеллектуальных игр объединит оздоровительная смена в Лидском районе

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Республиканская профильная оздоровительная смена для членов клубов, кружков интеллектуальных игр пройдет с 12 по 29 августа на базе детского оздоровительного лагеря "Спутник" в деревне Докудово Лидского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Участниками смены станут члены клубов интеллектуальных игр, ребята 14-17 лет из областных и столичных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общеобразовательных учреждений. Среди педагогов и учащихся - игроки телевизионных элитарных клубов "Что? Где? Когда?" Беларуси и России.

Запланированы различные интеллектуальные соревнования: туры по игре "Что? Где? Когда?", командные турниры "Брейн-ринг", "Своя игра", "Эрудит-квартет" и "Тройка", индивидуальные чемпионаты по играм "Что? Где? Когда?" и "Своя игра". Будут организованы спортивные игры, в том числе мужской и женский футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, эстафеты, а также культурно-массовые мероприятия.

Организаторы смены - Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования и Белорусская лига интеллектуальных команд. Цель мероприятия - формирование разносторонней личности, развитие интеллектуальных способностей учащихся.-0-