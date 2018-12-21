Любовь без границ - как оформить брак с иностранцем в Минске

Чуть более полувека назад рядом с набережной Свислочи в Минске открылся Дворец гражданских обрядов. До недавнего времени только там белорусы могли оформить отношения с иностранцами, а первый интернациональный союз здесь зарегистрировали еще в далеком 1966 году. Всего за 50-летнюю историю узами Гименея в этом красивом месте связали более 220 тыс. пар, которые нашли вторую половинку в других странах. О том, кто чаще всего выбирает жен и мужей в Беларуси, как проходят такие церемонии и о чем важно помнить новобрачным, корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель учреждения Юлия Кочина.

- Юлия Павловна, расскажите, какие документы нужны для регистрации интернационального брака?

- Такие браки в настоящее время регистрируются в любом загсе страны, но по традиции многие продолжают приезжать к нам. Иностранному гражданину необходимо получить в стране гражданства (и по месту постоянного жительства, если не проживает в стране гражданства) справку, что он не состоит в другом зарегистрированном браке, а также документ о прекращении последнего брака, если разведен. Документы принимаются при условии их легализации (проставления апостиля) и перевода на один из государственных языков Беларуси, засвидетельствованного нотариально. Кроме того, требуется нотариально заверенный перевод паспорта, предназначенного для выезда за границу.

- Отличается ли процедура подачи заявления для жениха и невесты, один из которых иностранец?

- Как правило, на сайте minsk.gov.by заранее бронируется дата регистрации, компьютер определяет день подачи документов за три месяца до нее. По законодательству, заключение брака происходит в срок, согласованный с органом, регистрирующим акты гражданского состояния, но не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня обращения. Преимущественно иностранцы хотят один раз приехать в Беларусь. В таком случае нужно уведомить нас о том, что не стоит ждать будущих супругов в назначенное время, подача заявления состоится позже. В отдельных ситуациях, обусловленных беременностью невесты, наличием совместных несовершеннолетних детей и при других веских обстоятельствах, подтвержденных документально, срок регистрации может быть сокращен до одного дня.

- Часто ли иностранцы пользуются такой возможностью?

- Почти нет, только при беременности невесты. Обычно заявление подается заранее. В день свадьбы молодожены получают документ о регистрации брака, в паспорта белорусских граждан, а также граждан России вносится отметка о вступлении в брак. В иностранные паспорта штампы не ставятся.

Также хочу напомнить: чтобы брак был признан на территории другого государства, нужно предоставить в местные государственные органы документы о его заключении. Но есть страны, в частности Сирия, где наши браки не признаются. Мы обязательно уведомляем молодых людей об этом, в актовой записи делается соответствующая пометка.

- Нередко белоруски выходят замуж за представителей стран, где разрешено многоженство. Как им быть?

- В Беларуси можно зарегистрировать брак, только если жених предоставит документ, что холост или разведен.

- Расскажите, чем отличается Дворец гражданских обрядов от других органов загса?

- В других загсах выполняется 15 административных процедур, в том числе регистрация рождения детей, расторжение брака, изменение фамилии, имени и отчества. Наша специализация - регистрация браков и все, что с этим связано. Кроме проведения свадебных церемоний, выдаем справки, содержащие сведения из актовых записей, дубликаты свидетельств, вносим изменения, исправления и дополнения в записи актов, активно ведем обрядовую работу, проводим юбилеи семейной жизни. В разные годы учреждение имело различные названия - Дом гражданских обрядов, Дом бракосочетаний Мингорисполкома, отдел бракосочетаний главного управления юстиции Мингорисполкома. Теперь это Дворец гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома.

- Сколько в 2018 году интернациональных союзов вы зарегистрировали?

- Около 300. Традиционно у нас заключается много браков, где один из молодоженов представляет другую страну, - это каждая четвертая пара. Причем перед Новым годом церемоний становится больше, поскольку начинаются рождественские каникулы, иностранцам удобно приезжать в это время в Беларусь. К праздникам создали на стене импровизированную карту мира из искусственных цветов, в перспективе предложим новобрачным (а у нас побывали граждане более 100 государств) оставить на ней флажок с признанием любви или символом своей страны. Думаю, это будет интересно. Рассматриваем идею организовать небольшую экспозицию сувениров, например, нам на память оставили небольшую фигурку с надписью на корейском языке "Я тебя люблю". Хотелось бы, чтобы у нас появилась такая традиция. Те, кто видел цветочную композицию, идею одобрили.

- Из каких стран в основном приезжают женихи и невесты?

- Из России и Украины. Также мужей и жен в Беларуси выбирают жители Италии, Австрии, Германии, Франции, США, государств Скандинавии, Азии, мусульманских стран (Иран, Ирак, Сирия и др.). Большинство иностранцев - мужчины. В случае Украины и России речь идет о примерно равном процентном соотношении, а если брать дальнее зарубежье и Европу, то в 85-90% пар из другого государства именно супруг. Белорусы же в последнее время стали больше жениться на девушках из Венесуэлы.

- В каком возрасте молодожены вступают в брак? Заключают ли они брачные договоры?

- Средний возраст молодоженов в интернациональных союзах - около 30 лет. Девушки выходят замуж примерно в 27,5, парни - в 28 лет. По сравнению с предыдущими годами молодожены повзрослели. Семь-десять лет назад чаще регистрировали отношения в 21-23 года, а девушки иногда и в 18 лет. Если говорить о втором браке, то в него вступают ближе к 40 годам. Была у нас и пара, в которой жениху, гражданину Греции, исполнилось 75 лет, а белорусской невесте 50 лет.

Если говорить о брачных договорах, то их оформляют нотариусы, в случае браков с иностранцами это распространенное явление.

- Как проходят интернациональные свадьбы? Часто ли иностранцы надевают национальные костюмы?

- Бракосочетание - событие, знаменующее начало новой жизни двух людей. Мы стараемся, чтобы оно стало ярким, праздничным, запоминающимся, и рады, если молодожены привносят свои национальные традиции в торжество. Например, на греческих свадьбах разбивают специальные свадебные тарелки, в Китае и Японии молодых обсыпают рисом, в Германии, Швейцарии, Франции новобрачные произносят клятвы, в Египте, странах Востока звучат свадебные песнопения. Основной белорусский обряд - пара должна стать на рушник как символ основания новой семьи, единой судьбы.

Если говорить о национальных костюмах, то их надевают редко - в этом году менее 10% пар. Но в последнее время все более популярным становится проведение церемонии на белорусском языке - каждая четвертая регистрация. Кроме того, широко используется белорусская атрибутика, музыка. Важный момент интернациональной свадьбы: если иностранный гражданин не разговаривает на одном из государственных языков Республики Беларусь, обязательно участие переводчика, который подтверждает знание государственного языка иностранного гражданина соответствующим документом.

- Были ли необычные регистрации браков, которые особенно запомнились?

- Недавно была свадьба гражданки Беларуси с гражданином Турции, и по турецким обычаям при обмене обручальными кольцами их должен был принести дедушка жениха, тогда как мы обычно выкладываем кольца на чашу. У мусульман принято во время церемонии одаривать невесту золотом. Уже никого не удивишь байкерскими свадьбами, одна из наших пар обменивалась не кольцами, а шлемами. Были среди молодоженов и велосипедисты, в последнее время стало популярным приезжать в загс на ретроавтомобилях.

- Дворец гражданских обрядов проводит выездные церемонии? Какие места выбирают будущие супруги?

- В основном регистрируем браки в нашем торжественном зале, но по желанию молодоженов при возможности выезжаем к месту проведения торжества. Часто это Дворец Республики, театр оперы и балета, рестораны, летом - парки Горького и Победы.

Хочу отметить, что каждая регистрация проводится по индивидуальному сценарию, все нюансы оговариваем заранее. Например, если пара хотела бы провести церемонию на европейский манер, где невесту под руку ведет отец, или чтобы кольца вынесли дети. Молодые могут пригласить аккомпаниатора, струнный квартет.

- Когда стоит побеспокоиться о будущей свадьбе? Ведь наверняка есть популярные даты и дни недели, на которые просто так не записаться...

- График регистраций заключения брака на год вперед появляется уже в сентябре-октябре на сайте minsk.gov.by. Здесь можно выбрать загс, время регистрации. Традиционно самый популярный месяц - август. Тем, кто хочет оформить отношения летом следующего года, стоит задуматься об этом уже сейчас. Также востребованы красивые даты, например, в 2018 году это 8, 18 августа, в 2019 году - 19 сентября. Не остается без внимания праздник влюбленных 14 февраля. В День города красивые церемонии проходят в Верхнем городе, куда приглашаются пары со всех районов столицы. Есть спрос и на предновогодние дни.

Среди недели самые загруженные дни - пятница и суббота. Также практически всегда расписан с утра до вечера четверг. Можно отметить сезонность, зимой наблюдается спад, а с марта число регистраций увеличивается. В высокий сезон в день регистрируем до 25 союзов. Главное наше пожелание вступающим в брак - любовь, уважение и взаимопонимание, ведь это основной залог успеха семейной жизни.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-