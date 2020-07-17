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17 июля 2020, 15:00

Люди хотят спокойно работать и улучшать результаты своего труда - директор сельхозпредприятия

Уборка сахарной свеклы на полях ОАО "Видомлянское". Фото из архива
Уборка сахарной свеклы на полях ОАО "Видомлянское". Фото из архива

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Люди хотят работать в стабильной обстановке и улучшать результаты своего труда. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразил председатель Брестского областного агропромышленного союза, директор ОАО "Видомлянское" Каменецкого района Михаил Страпко.

"Самое главное - то, что предприятие работает и хочет работать в такой же стабильной обстановке, как сейчас. Потому что есть результат: зарплата, движение вперед. Душа радуется за успехи - строятся современные дома, школы, фермы, асфальтируются дороги", - сказал директор сельхозпредприятия.

Михаил Страпко возглавил хозяйство почти четверть века назад. Говорит, большое видится на расстоянии. "Тогда, после 90-х, было тяжело. Шло становление: и сбыт продукции был затруднен, и проблемы с выплатой зарплаты постоянно возникали. Сейчас есть стабильное развитие. Люди работают, работают с удовольствием и получают достойную заработную плату", - поделился директор ОАО "Видомлянское".

Его удивляют досужие разговоры об аграрном секторе как бесполезном вложении государственных денег. "Бесспорно, государство оказывает аграриям большую помощь. За это ему спасибо. Но и отдача какая! Сколько страна зарабатывает на экспорте сельхозпродукции, себя обеспечивает в полном объеме. У нас поддерживают не только колхозы, а любого, кто производит продукцию, будь это фермерское хозяйство или частное предприятие. Сейчас наша задача - двигаться дальше, получать еще более высокие результаты. Только в этом успех", - подчеркнул Михаил Страпко.-0-

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