Люди приходят на выборы в хорошем настроении - наблюдатель

9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Люди приходят на выборы с хорошим настроением. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель Наталья Шамалова, которая работает на избирательном участке №3 в Славгороде.

"Люди приходят на избирательный участок в хорошем настроении и целыми семьями. Голосование идет в штатном режиме. Избиратели делятся, что выборы Президента для них - важный этап в развитии страны, пропустить или проигнорировать который нельзя, - рассказала Наталья Шамалова. - Никаких замечаний или нарушений в работе избирательной комиссии нет".

По словам наблюдателя, на участке соблюдены все противоэпидемические меры: в достаточном количестве имеются антисептики, у всех представителей комиссии есть маски и перчатки. "Проводится дополнительная обработка поверхностей, помещения проветриваются. На входе установлен дозатор с санитайзером, есть маски для посетителей участка, если кто-то из избирателей забыл свою. Соблюдаются меры по социальному дистанцированию - угрозы здоровью избирателей и членов комиссии нет".

На избирательном участке работает выездная торговля, для поддержания настроения голосующих проходит концерт творческого коллектива детской школы искусств Славгорода. "Для многих наших жителей выборы - это практически праздник. Приходят семьями, с маленькими детьми. Для малышей бросить бюллетень в урну для голосования - настоящее приключение, - отметила наблюдатель".

Всего на данном избирательном участке в список для голосования внесены почти 1,7 тыс. человек.-0-