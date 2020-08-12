Люди выходят на работу трудиться, а не решать политические вопросы - сотрудник МЗКТ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОАО "Минский завод колесных тягачей" выходят на работу выполнять свои трудовые обязанности, а не решать политические вопросы. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник управления общественного питания предприятия Андрей Вишняков.

По информации начальника управления, 11 августа на заводе состоялась встреча трудового коллектива с руководством предприятия. "Собрались порядка 100 человек. Были и представители профсоюзного комитета, начальники управлений, цехов и подразделений. Беседа прошла очень конструктивно, люди выслушали мнения разных сторон, каждый желающий смог озвучить свою позицию, и никто никого за это не осуждал и не осуждает. Мнения были высказаны разные, но все едины в том, что завод должен работать, а сотрудники должны заниматься своей рабочей деятельностью, а не решать политические вопросы", - отметил Андрей Вишняков.

Представитель завода подчеркнул, что на предприятии действует устав, согласно которому работники, придя на завод, должны выполнять свои трудовые обязанности. "Все это понимают, ведь так люди зарабатывают деньги. Так что завод работает в штатном режиме. Кстати, средняя заработная плата у нас на предприятии составляет более Br1 тыс., поэтому нет смысла останавливать производство и бастовать, надо работать и кормить свои семьи", - подчеркнул он.

Общая численность сотрудников ОАО "Минский завод колесных тягачей" составляет более 5 тыс. человек. МЗКТ располагает многочисленным штатом высококвалифицированных конструкторов и инженеров. В структуру ОАО входят 10 производственных цехов, три цеха вспомогательной деятельности, 25 функциональных управлений, 10 отделов. С 2015 года в структуру предприятия было введено автосборочное производство "Неман".-0-