Логистический центр для сбыта сельхозпродукции намерены создать в Столинском районе

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе планируют создать логистический центр для обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции, выращиваемой субъектами малого бизнеса и жителями района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Михаил Нестерович.

Для этого вблизи Давид-Городка решением райисполкома уже сформирован земельный участок площадью в 14 га. Надел обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой, есть также подъездные пути с автомобильной дороги Р88. Он включен в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления инвесторам и (или) организациям для строительства объектов, предусмотренных инвестиционными договорами.

"Практически каждый год мы сталкиваемся с проблемой сбыта сельхозпродукции. В фермерских и личных подсобных хозяйствах выращивается до 200 тыс. т овощей. И лишь незначительная часть этого объема (буквально 1,5-2%) потребляется внутри района. Все остальное предназначено для продажи. Поэтому родилась идея: построить логистический центр, где будут принимать излишки сельхозпродукции, обеспечивать ее предпродажную подготовку и отправлять в торговые сети. Сейчас мы в поисках инвестора", - пояснил Михаил Нестерович. По его словам, это крупный, дорогостоящий проект, который нуждается в солидном инвесторе.

За прошлый год только фермеры и индивидуальные предприниматели Столинского района экспортировали сельхозпродукции примерно на $7 млн. Так, огурцов и корнишонов продано на $2 млн, томатов, капусты, картофеля - на $3,3 млн, яблок и груш - на $1,6 млн. Сейчас основной закупочный рынок располагается на территории фермерского хозяйства "Бродок" в агрогородке Ольшаны. В сезон массового сбора плодоовощной продукции там ежедневно загружается до полусотни большегрузных автомобилей. Основную долю экспорта выращенных на Полесье овощей и фруктов составляют поставки в Россию.

Планируется, что реализация проекта по строительству логистического центра создаст условия для увеличения объема продаж производимой продукции, будет способствовать повышению экспортного потенциала экономики района. Более подробно с информацией о земельном участке можно ознакомиться на страничке Столинского райисполкома на сайте Брестского облисполкома по адресу stolin.brest-region.gov.by во вкладке "экономика/инвестиции".-0-