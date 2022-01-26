Логистика, химия и металлообработка: СЭЗ "Гродноинвест" в 2021 году пополнили 4 новых резидента

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году резидентами СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрированы 4 компании из химической, металлообрабатывающей и логистической отраслей. Все проекты будут реализованы в Гродно и Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

В частности, компания "Портела" с инвестициями из Португалии реализует проект по строительству транспортно-логистического центра в Гродненском районе. Одно из ключевых преимуществ ТЛЦ - выгодное географическое расположение на границе Евросоюза и ЕАЭС.

Компания "ЮнисТрейд" реализует проект по организации производства металлических конструкций в Гродно. Будет построен производственно-складской комплекс, закуплено современное оборудование для изготовления различных металлических конструкций. Выпуск производства планируется наладить к концу 2022 года.

Выпуск широкого перечня изделий из синтетических полимеров на индустриальной площадке СЭЗ "Гродноинвест" в районе Аульса организует предприятие "ОВ-ПластСнаб". Готовая продукция будет использоваться другими резидентами СЭЗ и предприятиями в сфере машиностроения, сельского хозяйства, производства тары и упаковки, деревообработки.

Еще один проект из химической отрасли реализует компания "СервисПромПак Групп". "Она наладит выпуск широкой номенклатуры видов упаковки из полиолефина в кооперации с уже действующим резидентом СЭЗ. Это инновационное производство с учетом всех экологических норм и требований, аналогов которому в нашем регионе нет. Первая партия готовой продукции отправится на экспорт уже во втором квартале 2022 года", - рассказали в администрации свободной экономической зоны. Немаловажно и то, что реализация проекта позволит создать 45 новых рабочих мест.

В 2021 году новый проект анонсировала и компания "Европластекс Инвест", действующий резидент СЭЗ. В индустриальном парке в Сморгони будет организовано металлоперерабатывающее производство с выпуском стальных труб и профилей различных параметров. Экспортировать их планируется в страны Средней Азии, Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока. Проектом предусмотрено создание 20 новых рабочих мест.

"Иностранные и отечественные инвесторы все чаще выбирают для развития бизнеса Гродно и Гродненскую область. Ведутся переговоры о запуске новых производств с потенциальными инвесторами из Германии, Канады, Бельгии, России и других стран", - подчеркнули в администрации СЭЗ. В 2022 году свободная экономическая зона отметит 20-летний юбилей с момента основания. За это время в создание производств на территории СЭЗ "Гродноинвест" привлечено более $990 млн иностранных инвестиций.-0-