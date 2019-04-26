Лосиха забрела на территорию дома ребенка в Пинске

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодая лосиха забрела на территорию Пинского специализированного дома ребенка. В поисках выхода животное получило травмы и погибло, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Пинского горисполкома.
Лесную гостью заметили на территории учреждения утром 25 апреля. К моменту приезда специалистов - сотрудников природоохранной инспекции, ветстанции, МЧС, милиции - у лосихи была повреждена голова. По всей видимости, травму она получила, пытаясь перепрыгнуть через ограду.
В стрессовом состоянии производить успокоительный укол животному было нельзя. Было принято решение обездвижить его, чтобы доставить в удобное место и оказать необходимую помощь. К сожалению, из-за повышенного стресса у животного остановилось сердце.
Взяты пробы для проведения экспертиз, в том числе анализ на бешенство. Первичное вскрытие установило травму головы с кровоизлиянием в мозг.-0-
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