Лотосы, зимний сад и экстремальные аттракционы - в Гомеле готовят новогодние сюрпризы

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концепция новогоднего украшения Гомеля предполагает много света, эффектных решений и акцент на аттракционы. Об этом сообщила на брифинге представитель сектора градостроительного планирования и регулирования управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Татьяна Нестерова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Нестеровой, этой зимой новогодняя иллюминация в Гомеле будет еще более красочной и впечатляющей. "Каждый год световое оформление города становится богаче и разнообразнее. Мы подготовили немало сюрпризов для горожан и гостей, начиная со сквера Кирилла Туровского. Здесь разместим шикарную цветочную композицию, которая с первого взгляда захватывает внимание и приглашает в сказку о Снежной королеве, которая уже поселилась в нашем зимнем музыкальном саду на площади Ленина. Здесь также добавлены новые элементы с удивительными деревьями и сказочные герои", - рассказала она.

Масштабную цветочную композицию с лотосами устанавливали специалисты государственного предприятия "Горсвет". В ее основе - металлический каркас, обтянутый светодиодными элементами. Композицию составляют четыре небольших лотоса и один крупный цветок. "Думаю, лотосы впечатлят и взрослых, и детей", - уверена Татьяна Нестерова.

В украшении главной площади Гомеля была продолжена существующая концепция. "Мы дополняем новыми элементами наш зимний музыкальный сад. Белоснежные деревья со скамейками установят на всей площади. Придерживаемся цветового решения в бело-серебристых тонах. В эти дни нам не хватает снега. И такие элементы создают зимнюю атмосферу", - отметила Татьяна Нестерова.

Останутся на площади и полюбившиеся горожанам зона знаков зодиака, волшебные арки, за которыми расположится вереница новогодних аттракционов. Также зоны с аттракционами будут на площади Восстания и на площадке возле Ледового дворца на ул.Мазурова. Эти городки веселья и эстрима объединят разнообразные забавы для детей и взрослых. По словам организаторов, будут варианты и для любителей острых ощущений.

Скорректирована программа иллюминации на главной елке города. "Наверное, не стоит раскрывать всех секретов - горожане все увидят уже совсем скоро", - сказал первый заместитель генерального директора КПУП "Гомельское городское ЖКХ" Сергей Былинский.

Новогодние огни осветят Гомель 11 декабря на общегородской акции "Зажигаем елку вместе!". Одновременно засияет иллюминация на всех центральных елках в районах города.

Некоторые элементы праздничного декора постепенно будут добавляться и в центре города, и в районах. К примеру, будут смонтированы проекторы на зданиях "Белтелекома" и развлекательного центра "Европа", новые элементы иллюминации появятся на проспекте Ленина ближе к вокзалу. Оригинальные праздничные композиции гомельчане смогут найти и в сквере имени А.Громыко.

Новшества новогоднего убранства продумывают и в районах Гомеля. Всего в областном центре будет установлено более 20 елок.

Гомельские улицы, проспекты, площади и скверы сохранят новогодний антураж до 14 января.-0-