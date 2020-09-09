Ловить рыбу запретили на участках Немана и Гродненского водохранилища в марте-мае и октябре-декабре

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ввело полный запрет на любительское рыболовство на участках реки Неман и Гродненского водохранилища с 1 марта по 30 мая и с 1 октября по 31 декабря. Это предусмотрено постановлением Минприроды №17 от 26 августа 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Запрет касается мест, где расположены водопропускные сооружения у деревень Глядовичи Мостовского района и Михайловка Гродненского района, и распространяется на периоды нерестовой и зимовальной миграции рыб. "Эта мера позволит остановить массовый отлов рыбы на этих участках, сохранить рыбные ресурсы и создать благоприятные условия для их воспроизводства. Также это будет сдерживать браконьеров", - отметили в Минприроды.

Запрет установили из-за того, что жители Глядовичей неоднократно обращались в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте, Гродненскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира по поводу массового вылова мигрирующей рыбы. По информации госинспекции и Гродненского облисполкома, после установки двух водопропускных сооружений большого диаметра, регулирующих подъем воды на Гродненском водохранилище, и перекрытия русла реки рыба стала мигрировать из Немана на затопленные участки именно через эти сооружения. Весной и осенью рыба перемещается массово.

"Этим активно пользуются рыбаки, которые ловят ее в том числе запрещенным способом багрения. При этом крючки травмируют рыбу и она гибнет. По экспертным оценкам областной инспекции, за один день вылавливается около 200 кг рыбы, а в течение двух месяцев изымается порядка 12 т. Это может плохо сказаться на рыбных ресурсах, в частности популяциях леща, судака и сазана. Поэтому потребовался запрет", - пояснили в Минприроды.-0-