"Лучшая молодая семья": Гомельская область определила победителя

24 декабря, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Семья Каюмовых из Гомеля названа лучшей в области, передает корреспондент БЕЛТА.

Финал областного конкурса "Лучшая молодая семья Гомельщины 2021 года" прошел в Добрушском районном дворце культуры. Выставка семейных талантов в фойе ДК манила разноцветьем стендов с презентацией традиций, ароматами фирменных блюд и улыбками конкурсантов.

Ассорти сюрпризов подготовила семья Каюмовых из Советского района Гомеля. От их визитки веяло теплом, уютом и ароматом фирменных блюд интернациональной семьи. Родные главы семьи Тимура - из Узбекистана, а Ангелины - из Беларуси. Вечерние чаепития, гастрономические батлы двух национальных кухонь с приготовлением белорусских драников и колдунов, узбекского плова и мантов, воскресные обеды - традиций у Каюмовых очень много. И даже со сцены от бабушек на двух языках прозвучала сказка на ночь.

Александр и Екатерина Дюбенковы вместе с пятилетним сыном Артемом покорили жюри творчеством, креативом и музыкальностью. В семье бережно хранят домотканые рушники, которые передаются из поколения в поколение. Также привезли работы своих родителей и прародителей. Самый юный из Дюбенковых был не прочь сыграть партию в шахматы с кем-то из гостей. "Папу часто обыгрываю", - с улыбкой отметил мальчик.

Свои козыри продемонстрировала семья Туз из Светлогорского района. Папа Сергей - спасатель, мама Елена - учитель. Семейную гармонию дополняют сын Иван и дочь Анастасия. "Семья - самое главное, что есть в нашей жизни. Главное - заботиться и поддерживать друг друга", - поделились слагаемыми счастливой семейной жизни супруги.

Лучшей молодой семьей региона стали Тимур, Ангелина и Злата Каюмовы из Гомеля. Они же стали победителями по итогам онлайн-голосования в номинации "Приз зрительских симпатий". Конкурсное серебро у семьи Мацукевичей из Добрушского района. Тройку лидеров закрыла семья Горбачевых из Ветковского района.

Как рассказал главный специалист главного управления идеологической работы, культуры по делам молодежи Гомельского облисполкома Виталий Гарбузов, конкурсанты проявили себя максимально ярко: сильные и красочные выступления со смыслом и юмором.

Также сегодня на базе Добрушского фарфорового завода прошел IV Форум клубов молодых семей Гомельской области. В располагающей атмосфере поговорили о формировании у молодежи традиционных семейных ценностей. Своим опытом поделились председатель общественного объединения "Совет отцов города Гомеля" Сергей Бычков, актриса Гомельского государственного театра кукол, победитель республиканского конкурса "Женщина года в номинации "Материнская слава" в 2020 году, победитель областного этапа республиканского конкурса "Семья года - 2019", призер республиканского этапа конкурса "Семья года - 2021" Надежда Никитина.

Психолог Кормянского ТЦСОН, руководитель клуба молодых семей "Уют" Елена Тананова рассказала, чем живут и увлекаются родители с детьми в районе. Особенностями работы таких клубов на селе поделилась культорганизатор Старобудского сельского дома культуры Буда-Кошелевского района, руководитель клуба молодой семьи "Семьяне" Софья Гнидина. Уделили время и медиа- и информационной грамотности участников форума: методист отдела информационных технологий и издательской деятельности Гомельского областного института развития образования Сергей Быковский обозначил основные тенденции.-0-