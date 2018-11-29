Лучшего Деда Мороза выберут в Минске 11 декабря

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 11 декабря состоится VIІ Республиканский смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек "Елка-Фэст 2018", сообщили БЕЛТА организаторы.

В Минске соберутся победители и призеры областных этапов конкурса из всех регионов Беларуси. В программе мероприятия запланирован новогодний парад-дефиле Дедов Морозов и Снегурочек, музыкально-хореографические выступления и номера оригинального жанра. Победителей определят в номинациях "Лучший Дед Мороз и Снегурочка", а также "Лучшая сюжетно-игровая программа".

"Мероприятие проходит с целью поддержки традиций и развития инноваций в организации и проведении новогодних мероприятий, повышения профессионального уровня педработников, принимающих участие в организации и проведении досуга. Также подобные конкурсы способствуют обмену опытом между организаторами, авторами и исполнителями игровых программ и театрализованных представлений", - отметили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.-0-