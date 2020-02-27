Лучшего юного исследователя столичного региона назовут в Минске 29 февраля

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал открытого областного фестиваля "Я - исследователь" состоится 29 февраля на базе Минского областного института развития образования, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Мероприятие традиционно проходит в несколько этапов. Сначала лучшие работы определили на уровне районов и городов. Далее почти 170 работ были представлены на областной заочный этап. До финала дошли менее 100 работ.

Дошколята представят более 40 проектов. В Год малой родины они открывали тайны названий Молодечно и Беловежской пущи, выясняли, почему белорусов называют бульбашами, интересовались, зачем ежу яблоки, березе - черные полоски, а зайцу - длинные уши. Пытались дети раскрыть секреты еловых шишек и цветика-семицветика, искали, чем заменить одноразовую пластиковую посуду и электрический утюг, изучали, почему механическая машинка едет сама, а двигатель называют сердцем автомобиля.

Еще около 50 исследований презентуют младшие школьники. Ребята разбирались, как вывести ежика из тумана, думали, почему закладывает уши во время полета в самолете, раскрывали секреты создания роботов, выясняли, для чего мухе подушка безопасности. Кроме того, юные ученые готовы посоветовать, как в домашних условиях открыть вермиферму, и смогут продемонстрировать способы очистки воды в походе.

Лучшие работы будут названы в восьми номинациях: "Бюро находок", "Мая Радзiма Беларусь", "Необычное в обычном", "Ребенок и природа", "Гуманитарные знания", "Естествознание (неживая природа)", "Естествознание (живая природа)", "Математика, физика, техника, робототехника".

Помимо интеллектуального соревнования в этот день состоится захватывающее научное шоу с увлекательной игровой программой, запланированы анимационные игры, работа арт-площадок. Все участники финала получат памятные призы и награды. Почетными гостями мероприятия станут дошкольники и младшие школьники из Латвии.

Организаторами выступают главное управление по образованию Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.-0-