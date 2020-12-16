Лучшего курсанта выбрали в Могилевском институте МВД

16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Победителя конкурса "Курсант года" выбрали в Могилевском институте МВД, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель вуза Марина Громыко.

"В конкурсе участвовали шесть курсантов. Для них было подготовлено семь испытаний. Ребята демонстрировали профессиональные навыки, ораторское мастерство, интеллектуальные способности и физическую подготовку, - рассказала Марина Громыко. - Курсанты нашего вуза всегда ждут этот конкурс, потому что это яркое и интересное выступление претендентов на сцене. Но в этом году из-за эпидемиологической ситуации конкурс перешел в онлайн".

Участникам предлагали решать задачи, основанные на реальных событиях: за основу были взяты ранее произошедшие преступления. Здесь оценивали полноту выдвинутых версий, логичность изложения. "Это помогло определить профессиональную подготовку курсантов", - отметила официальный представитель вуза.

Физические способности претендентов на победу проверяли на комбинированной полосе препятствий. Еще одним испытанием стала проверка коммуникативных навыков, в том числе и в конфликтных ситуациях. "Навыки общения важны для каждого человека, а для будущего сотрудника органов внутренних дел особенно", - подчеркнула Марина Громыко.

В творческой части соревнования ребята писали и исполняли песни, посвященные долгу и чести, Родине и своему вузу. Кроме этого, каждый подготовил 10 идей, которые можно реализовать в вузе в будущем.

В итоге победу одержала курсант 3-го курса факультета милиции Кристина Костина.-0-