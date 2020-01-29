Лучшего педагога дополнительного образования выберут в Могилеве

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс профессионального мастерства "Педагог дополнительного образования" пройдет сегодня в Областном центре творчества в Могилеве, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

В конкурсе примут участие педагоги учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Главными критериями для них являются работа в учреждении дополнительного образования на постоянной основе, первая или высшая квалификационная категория и стаж работы не менее 5 лет.

В промежуточном этапе конкурса участвовали 25 педагогов художественного, эколого-биологического, общественно-гуманитарного и туристско-краеведческого профилей. Они презентовали видеозанятие и план-конспект урока. Кроме этого, должны были предоставить видеоматериалы и методическую разработку проведенного мастер-класса по основному направлению деятельности, а также материалы из опыта работы.

В финальный этап конкурса прошли 15 человек. В качестве одного из испытаний онт прошли психологическое тестирование. Последним станет презентация визитки "Знакомьтесь - это я!". После этого члены жюри суммируют все заработанные баллы, в том числе с промежуточного этапа, и определят лучшего педагога дополнительного образования.

Областной конкурс профессионального мастерства проводится с 2005 года.-0-