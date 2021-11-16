Лучшего студента года выберут сегодня в Гомеле

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной тур республиканского конкурса "Студент года - 2021" пройдет сегодня в Городском центре культуры в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

За звание лучшего студента Гомельской области поборются 8 конкурсантов. Это победители отборочных этапов вузов региона. Средний балл в учебе каждого из них не ниже 8,0. Кроме зачеток с отличием конкурсанты обладают рядом наград. Они являются победителями, стипендиатами специальных фондов, научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, а также ведут активную общественную деятельность.

Как уточнили в обкоме, всего в отборочных этапах приняли участие более 30 молодых людей. Теперь восьми самым активным предстоит проявить свои интеллектуальные, творческие и лидерские качества. Для начала участники представят самопрезентацию "Позвольте вам себя представить". Они также блеснут интеллектом, ответив на 10 вопросов из различных областей жизнедеятельности. "Не менее интересным и завораживающим будет творческий конкурс "Молодежь - источник творческих идей". А конкурс видеороликов "Я - студент!" представит участников в видеоформате. Этот этап проводится в день мероприятия, победитель определится путем зрительского онлайн-голосования в группе "Молодежь Гомельщины" в социальной сети "ВКонтакте", - рассказали организаторы.

Самым смелым и умелым предстоит презентовать молодежный проект, реализованный в своем вузе в 2020-2021 годах или планируемый к реализации. "Проект должен быть разработан участником конкурса или творческой группой студентов. Главное условие - он должен быть направлен на развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активное вовлечение в проведение социально-экономических преобразований в Беларуси или совершенствование деятельности БРСМ, также может содержать предложения по решению проблемных вопросов в молодежной среде", - уточнили в обкоме БРСМ.

Победителю вручат планшет, все участники получат ценные подарки от партнеров конкурса. Лучший из восьмерки представит регион на республиканском уровне.

Организаторами конкурса по традиции выступают Гомельский областной комитет БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-