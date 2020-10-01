Лучшего учителя Беларуси наградят 2 октября в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 1 октября 2020
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:33 Товарооборот стран ЕАЭС с Молдовой за три года вырос более чем на треть - ЕЭК Экономика
16:27 Российские операторы связи технически готовы к отмене роуминга с Беларусью В мире
16:18 Представители России и Беларуси объявили о создании движения "Ржевская инициатива" Общество
16:16 Новую школу в Барановичах планируют открыть в 2021 году Регионы
16:12 Союзные парламентарии поручили организовать из бюджета реабилитацию детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС Общество
16:11 Картины с изображением Айзека Азимова передадут Климовичскому краеведческому музею Регионы
16:02 Совет ЕЭК утвердил план, призванный смягчить экономические последствия COVID-19 Экономика
16:00 На погашение госдолга в 2021 году направят Br4,9 млрд, все обязательства будут выполнены - Головченко Экономика
15:59 Более 31 тыс. педагогов работают в системе образования Брестской области Регионы
15:55 В Национальном аэропорту Минск предлагают новое экспресс-тестирование на COVID-19 Общество
15:53 Собянин обязал все организации Москвы с 5 октября перевести сотрудников на удаленку В мире
15:50 НАН представит разработки на международной промышленной выставке TeMEx Технологии
15:48 Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП на 1,8% Экономика
15:47 Лучшего учителя Беларуси наградят 2 октября в Минске Регионы
15:38 Журналисты AFP попали под обстрел в Нагорном Карабахе В мире
15:29 Арина Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису Спорт
15:28 Сезон охоты на зайца открывается 3 октября Общество
15:22 Скидельский комбинат планирует переработать 950 тыс. т сахарной свеклы Регионы
15:18 БУТБ упрощает доступ на торги для компаний из Китая и Сингапура Экономика
15:14 В Бобруйске под колеса автомобиля попала пенсионерка Происшествия
15:13 При взрыве заминированного автомобиля в Афганистане погибли 9 человек В мире
15:13 Совет ЕЭК согласовал еще 28 пунктов проекта стратегии евразийской интеграции Экономика
15:09 Путин, Макрон и Трамп выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху В мире
15:07 Главная Елочка Страны. Новогодняя сказка "Дед Мороз и зеркало волшебства" Афиша
15:05 Поставки продукции и обмен опытом - Беларусь и Россия договорились о развитии сотрудничества в АПК Экономика
14:53 Казахстан приостановит с 5 октября возобновление авиасообщения с новыми странами В мире
14:53 В Минске задержан организатор мошенничества в сфере автолизинга Происшествия
14:48 Стратегию борьбы с коррупцией на 2021-2030 годы планируют принять в Беларуси Общество
14:45 Лукашенко поздравил с юбилеями коллективы двух учреждений здравоохранения Минска Президент
14:38 Четверо журналистов ранены в Нагорном Карабахе В мире
Все новости
Все новости
Регионы
01 октября 2020, 15:47

Лучшего учителя Беларуси наградят 2 октября в Минске

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителя республиканского конкурса "Учитель года Республики Беларусь" состоится 2 октября во Дворце Республики в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

На протяжении недели 56 педагогов - победители областных и минских городских этапов - состязались в профессиональном мастерстве. В суперфинал вышли восемь конкурсантов: Людмила Побудей (учитель начальных классов гимназии №1 имени К. Калиновского Свислочи), Светлана Адамчук (учитель музыки Гродненской городской гимназии), Вадим Лосев (учитель географии СШ №19 Гомеля), Марина Капцевич (учитель биологии СШ №8 Гомеля), Виктория Гяч (воспитатель дошкольного образования дошкольного центра развития ребенка "Солнышко" Слуцка), Наталья Щеглова (учитель математики СШ №31 Витебска), Ольга Трухан (учитель немецкого языка СШ №3 Орши), Василий Малиновский (учитель русского языка и литературы Молодечненской СШ №1 имени Янки Купалы). Это не только учителя с внушительным опытом из разных регионов, но и молодые представители этой профессии.

Суперфиналисты достойно прошли три серьезных испытания, первым из которых стала пресс-конференция. Компетентное жюри, в состав которого вошли доктора и кандидаты наук, педагоги-методисты и практики, лучшие учителя прошлых лет задавали вопросы на разные профессиональные темы. Изюминкой суперфинала стал конкурс мини-уроков. Непростая у судей стояла задача: каждый участник смог ярко продемонстрировать не только знание своего предмета, его значимость, но и умение увлечь учеников, в роли которых выступили коллеги. У каждого - свой креативный подход.

Председатель жюри - ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук - тепло поблагодарил всех конкурсантов. "Жюри было непросто определить лучших. Мы впечатлены, сколько интересных находок вы можете предложить коллегам. Как и вашими выступлениями, в подготовку которых вы вложили не только свой профессионализм, талант, но и сердце", - отметил он.

Состоялась церемония награждения участников конкурса, которые победили в различных номинациях, ну а главная интрига - кто станет лучшим учителем страны в этом году - будет раскрыта накануне Дня учителя. Главный приз - автомобиль.

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь" объявляется Министерством образования и проводится один раз в три года. Основные цели - создание условий для распространения эффективного педагогического опыта, выявление талантливых, творческих педагогических работников, повышение престижа педагогического труда и привлечение внимания общественности к тенденциям развития системы образования. Участие в конкурсе могут принимать работники сферы образования вне зависимости от квалификационной категории и стажа работы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство образования Минск награждения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Новую школу в Барановичах планируют открыть в 2021 году
Фото Агентства интеграционных инициатив Картины с изображением Айзека Азимова передадут Климовичскому краеведческому музею
Фото из архива Более 31 тыс. педагогов работают в системе образования Брестской области
Скидельский комбинат планирует переработать 950 тыс. т сахарной свеклы
Фото из архива ГАИ проведет 2-4 октября массированную отработку автодороги Р43
ФОТОФАКТ: Конкурс сварщиков Беларуси проходит в Минске
Главное
Александр Лукашенко и Мухаммед Али аль-Аббар Лукашенко - руководителю Emaar Properties: ваша работа в Беларуси, инвестиции нам очень кстати
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: пятый день
Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП на 1,8%
Акция в комплексе Minsk World: минус 10% на все квартиры и помещения квартала "Северная Америка"!
Топ-новости
Лукашенко провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном. Главная тема - ситуация в Нагорном Карабахе
Решение Беларуси не останавливать экономику из-за коронавируса доказало свою эффективность - инвестор
Поставки продукции и обмен опытом - Беларусь и Россия договорились о развитии сотрудничества в АПК
Союзные парламентарии поручили организовать из бюджета реабилитацию детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 777 пациентов с COVID-19
Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла стрельбовые испытания
Parimatch - официальный беттинг-партнер LaLiga в СНГ
В выходные в Беларуси потеплеет
Лучшего учителя Беларуси наградят 2 октября в Минске
Высказывания официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам - Глаз
Умеренно теплая погода сохранится в Беларуси 2 октября
Академия управления запустит образовательный проект для старшеклассников
Стратегию борьбы с коррупцией на 2021-2030 годы планируют принять в Беларуси
Правительство РФ приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве
Минюст пересмотрит перечень документов для оказания услуг через службу "Одно окно"
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.