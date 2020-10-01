Лучшего учителя Беларуси наградят 2 октября в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителя республиканского конкурса "Учитель года Республики Беларусь" состоится 2 октября во Дворце Республики в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

На протяжении недели 56 педагогов - победители областных и минских городских этапов - состязались в профессиональном мастерстве. В суперфинал вышли восемь конкурсантов: Людмила Побудей (учитель начальных классов гимназии №1 имени К. Калиновского Свислочи), Светлана Адамчук (учитель музыки Гродненской городской гимназии), Вадим Лосев (учитель географии СШ №19 Гомеля), Марина Капцевич (учитель биологии СШ №8 Гомеля), Виктория Гяч (воспитатель дошкольного образования дошкольного центра развития ребенка "Солнышко" Слуцка), Наталья Щеглова (учитель математики СШ №31 Витебска), Ольга Трухан (учитель немецкого языка СШ №3 Орши), Василий Малиновский (учитель русского языка и литературы Молодечненской СШ №1 имени Янки Купалы). Это не только учителя с внушительным опытом из разных регионов, но и молодые представители этой профессии.

Суперфиналисты достойно прошли три серьезных испытания, первым из которых стала пресс-конференция. Компетентное жюри, в состав которого вошли доктора и кандидаты наук, педагоги-методисты и практики, лучшие учителя прошлых лет задавали вопросы на разные профессиональные темы. Изюминкой суперфинала стал конкурс мини-уроков. Непростая у судей стояла задача: каждый участник смог ярко продемонстрировать не только знание своего предмета, его значимость, но и умение увлечь учеников, в роли которых выступили коллеги. У каждого - свой креативный подход.

Председатель жюри - ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук - тепло поблагодарил всех конкурсантов. "Жюри было непросто определить лучших. Мы впечатлены, сколько интересных находок вы можете предложить коллегам. Как и вашими выступлениями, в подготовку которых вы вложили не только свой профессионализм, талант, но и сердце", - отметил он.

Состоялась церемония награждения участников конкурса, которые победили в различных номинациях, ну а главная интрига - кто станет лучшим учителем страны в этом году - будет раскрыта накануне Дня учителя. Главный приз - автомобиль.

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь" объявляется Министерством образования и проводится один раз в три года. Основные цели - создание условий для распространения эффективного педагогического опыта, выявление талантливых, творческих педагогических работников, повышение престижа педагогического труда и привлечение внимания общественности к тенденциям развития системы образования. Участие в конкурсе могут принимать работники сферы образования вне зависимости от квалификационной категории и стажа работы.-0-