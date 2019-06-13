Лучшего вальщика леса выберут в Гомельской области

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области выберут лучшего вальщика леса на региональном соревновании профессионального мастерства "Лесоруб-2019", который пройдет в Ветке 14 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном производственном лесохозяйственном объединении.

Соревнования состоятся на базе Ветковского лесхоза. Свои умения здесь продемонстрирует 21 команда, представляющая каждый район региона, а также вальщики леса из Брянской области. Гости выступят вне зачета.

Командам предстоит показать уровень профессионализма. В программе состязаний - 6 заданий, включая валку леса, точное пиление, обрезку сучьев, командную эстафету. Часть из них будет проходить в реальных условиях на специальной делянке в лесном массиве, часть - на стадионе в райцентре.

Подсчет баллов будет идти в личном и командном зачетах. Участникам предстоит выполнить задания без сучка и с задоринкой. При этом продемонстрировать идеальный глазомер, уровень владения пилой и умение работать в команде. Жюри будет учитывать время и качество работ. Один из самых важных параметров, за который предусмотрена серьезная шкала штрафных баллов, - соблюдение требований безопасности и охраны труда.

По результатам конкурса будут названы и награждены лучшие из лучших. Команда-победитель сможет представить Гомельскую область на республиканском соревновании вальщиков леса. Также предусмотрены три призовых места в отдельной номинации - для юниоров (вальщиков леса в возрасте до 24 лет включительно).

Награда достанется и тем, кто набрал наименьшее количество баллов. Команда, завершившая рейтинговый список и занявшая 21-е место, на весь год станет обладателем шуточного приза: дедовского инструмента - ржавой двухручной пилы.

Как рассказали организаторы, ежегодные соревнования вальщиков леса - это не только обмен опытом, закрепление профессионального мастерства работников лесхозов региона, но и повышение престижа - индивидуального, командного, а также представляемого района.-0-