Лучшего волонтера столицы назовут 3 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего волонтера столицы назовут во время молодежного форума "ДоброFest", который пройдет 3 декабря в Минском городском дворце культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете БРСМ.

В мероприятии примут участие 100 лучших волонтеров БРСМ. Это учащиеся школ и гимназий, профессионально-технических и средних специальных учреждений образования, студенты вузов.

Форум откроется в 10.00 выставкой-презентацией с фотографиями волонтерских мероприятий БРСМ. Также будет работать интерактивная зона "Фотосушка" и зона настольных игр.

С 12.00 до 14.00 продлится открытый диалог, на котором подведут итоги работы волонтеров за год. Ребята в неформальной обстановке поделятся своим опытом, обсудят проекты союза молодежи. Участники представят новые идеи по шести направлениям: волонтерство на спортивных мероприятиях международного уровня, безвозмездная адресная помощь ветеранам, волонтерство и социальная защита детей, технологии социального проектирования, особенности физической и психологической помощи инвалидам-колясочникам, фандрайзинг (привлечение денежных средств и иных ресурсов на осуществление проектов).

В 15.00 состоится торжественная церемония награждения победителей городского этапа конкурса "Волонтер года - 2019" в номинациях "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд", "Лучшая обучающая программа для волонтеров", "Лучший имиджевый плакат" и "Лучшая волонтерская группа в социальной сети". В том числе наградят победителей городского этапа конкурса на лучшую фотографию, рисунок, стихотворение и эссе арт-эстафеты "Слова, першае ў жыцці...".

Завершится форум концертом.

В волонтерском движении в Минске участвуют порядка 4 тыс. человек. Среди наиболее значимых благотворительных проектов организации - акции "Чудеса на Рождество", "В школу с добрым сердцем", "Мы выбираем помощь пожилым людям", "Стань лучше - сделай город чище", "Восстановление святынь Беларуси", марафон "Все краски жизни для тебя".-0-