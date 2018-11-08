Лучшей молодой хозяйкой Могилевской области стала Ольга Реусова из Хотимского района

8 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Ольга Реусова из Хотимского района стала победительницей III Областного конкурса "Маладая гаспадыня АПК", который прошел в Шклове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного объединения профсоюзов.

Ольга Реусова трудится диспетчером в ОАО "Батаево" и мечтает о крепкой, дружной семье. Жюри не устояло перед ее обаянием и задором, единогласно признав лучшей. В подарок Ольга получила стиральную машину. Второе место досталось инженеру по технике безопасности ОАО "Говяды-Агро" Шкловского района Юлии Глусской, третье - преподавателю Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского Ирине Ефименко.

Победительницами в номинациях признаны: "За лучшее блюдо" - Екатерина Боброва (Славгородский район), "Самые умелые руки" - Наталья Довгалева (Белыничский район), "Мисс Оригинальность" - Елена Федосеева (Кричевский район), "Мисс Талант" - Ирина Петровская (Кировский район).

Областной конкурс "Маладая гаспадыня АПК" собрал на одной сцене более двадцати красавиц самых разных профессий в возрасте от 18 лет до 31 года. Девушек объединило профсоюзное членство, а также работа в организациях агропромышленного комплекса области либо учеба в сельскохозяйственных учебных заведениях Могилевщины.

Во время конкурса

Конкурсантки прошли пять испытаний: рассказали о себе, своих увлечениях, трудовой и профсоюзной деятельности в "Визитной карточке", ответили на вопросы из различных областей жизнедеятельности в "Состязании интеллектуалов", поучаствовали в шуточном соревновании "Гости на пороге", раскрыли свой потенциал на этапе "Мое творчество", приготовили кулинарное блюдо в "Домашнем задании", продемонстрировали умение держаться на сцене на этапе "Мой стиль", показали рукодельные таланты в испытании "Самые умелые руки".

По словам председателя областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктора Гейделя, мероприятие проходило в целях развития творческого потенциала, популяризации сельскохозяйственных профессий, организации культурного досуга и эстетического воспитания сельской молодежи, мотивации профсоюзного членства. "Стать лучшими были достойны все конкурсантки, ведь агропромышленный комплекс Могилевщины богат на красивых и талантливых девушек, - подчеркнул он. - Отрадно, что уровень участниц с каждым годом растет, и жюри при выставлении баллов и подведении итогов становится все сложнее распределять призовые места".-0-

Фото Юлии Евменьковой