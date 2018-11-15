Лучшие изделия ручной работы сельских предпринимательниц выбрали в Минской области

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги конкурса "Тутэйшая гаспадарка", где были представлены вязаные и вышитые изделия предпринимательниц из районов Минской области, подвели сегодня в бизнес-инкубаторе "МАП ЗАО", передает корреспондент БЕЛТА.

Гран-при получила создательница куклы "Венецианский карнавал". На ее изготовление победительница потратила три месяца.

Всего на конкурс были представлены 22 работы, из них 10 отмечены различными наградами. Конкурсантки продемонстрировали мастерство ручной вышивки, вязания крючком и спицами, шитья на швейной машинке. По этим направлениям они прошли обучение в Академии активизации предпринимательства в сельской местности, организованной бизнес-инкубатором при поддержке Миноблисполкома. В проекте приняли участие 76 женщин, в основном представляющих столичный регион.

"Наша цель - познакомить людей с возможностями самозанятости и ремесленной деятельности, помочь сделать первый шаг на пути к предпринимательству. На занятиях мы не только обучали шитью и вязанию, но и знакомили с особенностями законодательства, возможностями государственной поддержки, в том числе по декрету №7 "О развитии предпринимательства". Судя по результатам, документ значительно упростил механизмы ведения бизнеса и подтолкнул людей к занятию любимым делом", - отметила руководитель дирекции инкубатора Марина Найдович.

Мастерская "Тутэйшая гаспадарка" открылась на базе инкубатора в декабре 2017 года. Это социальный проект, направленный на развитие творческих способностей и создание собственного дела. В нем могут участвовать люди старше 18 лет вне зависимости от рода занятий и образования. В мае текущего года на базе мастерской создана Академия активизации предпринимательства в сельской местности при поддержке местного фонда устойчивого развития "Инновации для регионов" и Подляского фонда регионального развития.-0-