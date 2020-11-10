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10 ноября 2020, 11:15

Лучшие местные экономические инициативы будут реализованы по проекту ПРООН в 12 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги конкурса инициатив по развитию предпринимательства. Победителями стали 8 кластерных и 25 социально значимых инициатив, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник.

Всего поступило 177 заявок. По мнению экспертов, выбранные 33 инициативы "будут способствовать экономическому росту, повышению предпринимательской активности и уровня жизни населения в 12 районах Беларуси".

В Березовском, Брагинском, Жлобинском, Кобринском и Лидском районах организуют совместную деятельность территориально локализованных бизнесов и общественных организаций, а в дальнейшем они могут объединиться в кластер. "Реализация этих инициатив будет способствовать повышению конкурентоспособности малого бизнеса в промышленности и сельском хозяйстве, деревообработке, производстве продуктов питания, информационных технологиях, туризме", - отметила Надежда Синельник.

Еще 12 инициатив в пилотных районах проекта помогут решить ряд социальных проблем уязвимых групп населения: детей с особенностями психофизического развития, людей с инвалидностью, молодежи, женщин, проживающих в сельской местности, и других. Тематика инициатив включает сферы экологического и сельскохозяйственного производства, информационных технологий, транспортных, образовательных, медицинских, туристических услуг, услуг в сфере досуга и развлечений.

"Мы рады, что многие участники конкурса проявили нестандартные подходы при выборе бизнес-идей. Реализация инициатив победителей не только будет способствовать экономическому развитию, но и представит принципиально новые модели ведения бизнеса, которые впоследствии смогут быть использованы в других регионах страны", - прокомментировала заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений - начальник управления имущественных отношений Министерства экономики Ирина Бабаченок. По мнению главы представительства Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля, "победители конкурса станут примером предпринимательской активности, откроют новые предприятия, будут способствовать вовлечению уязвимых групп населения в активную экономическую и общественную жизнь".

"Во время кризиса малые и средние предприятия еще больше нуждаются в поддержке. Инновационные кластерные и социально ориентированные инициативы с помощью ПРООН и наших партнеров помогут устойчивому развитию на местах", - сказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Конкурс инициатив по развитию предпринимательства стал частью проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством экономики.-0-

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