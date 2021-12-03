Лучшие молодежные стартапы представят на конкурсе "Пинск Инвест Уикенд-17"

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс инновационных проектов молодых разработчиков "Пинск Инвест Уикенд-17" пройдет сегодня в цифровом формате в Полесском государственном университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией "Бизнес-центр" ПолесГУ Анна Хомич.

По итогам предварительных онлайн-смотров были отобраны 19 лучших проектов, имеющих экономическую и социальную значимость, в том числе три молодежные бизнес-инициативы - из других вузов. Так, команда Одесского национального морского университета презентует идею плавучего ресторана-клуба. В кейсе от Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины - проект социального предпринимательства, ориентированный на пенсионеров и одиноких пожилых людей, и проект Beekeeping, связанный с разведением пчел особой породы и продукцией пчеловодства.

Большинство проектов хозяев конкурса затрагивают вопросы экологии и здорового образа жизни, биотехнологий и IT-сферы. Многие из них имеют социальную направленность. Это и создание сети фандоматов для сбора пластика, и мобильное приложение с указанием мест переработки вторсырья, и онлайн-платформа услуг по устройству домашних питомцев. В то же время у бизнес-идеи кофейни со съедобной посудой GreenCup или смарт-завода по производству биологического рекультиванта есть реальная коммерческая составляющая.

Оценивать перспективность молодежных проектов будет экспертная комиссия. В ее состав вошли представители банков и фондов, Миноблисполкома и Столинского райисполкома, крупных предприятий и одной из ведущих IT-компаний региона, офиса Программы развития ООН в Беларуси. К слову, представительство этой международной организации впервые выступает в роли одного из организаторов "Пинск Инвест Уикенд-17". Разработанный в ПолесГУ логотип Чернобыльской инвестиционной платформы (проекта ПРООН) будет также представлен на конкурсе.

По окончании мероприятия состоится заседание Совета инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики.-0-