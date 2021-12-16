Лучшие примеры службы "одно окно" обсудят на семинаре в Минске 22 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 человек станут участниками семинара "Лучшие практики функционирования службы "одно окно" в Минске 22 декабря, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Мероприятие станет своего рода подготовкой к проведению в январе 2022 года республиканского семинара-совещания "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне".

В семинаре будут участвовать представители Министерства юстиции, Министерства связи и информации, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства энергетики, Государственного комитета по имуществу, РУП "Национальный центр электронных услуг", КУП "Минское городское агентство обслуживания населения", должностные лица местных администраций всех областей.

Они посетят службу "одно окно" администрации Заводского района, отмеченную в ходе мониторинга в 2021 году как лучшую на территории столицы. А затем участники семинара проведут заседание на базе Международного центра коммутации РУП "Белтелеком".

"Одновременно планируется организовать онлайн-трансляцию семинара для всех исполкомов, в которых создана служба "одно окно", чтобы максимально широко вовлечь всех заинтересованных и дать возможность поучаствовать в дискуссии работникам, которые непосредственно занимаются осуществлением административных процедур", - добавили в администрации Заводского района Минска.-0-