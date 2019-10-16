Лучшие проекты ярмарки региональных инициатив в Могилевской области получат 72 тыс. евро

16 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Лучшие проекты, представленные сегодня в Быхове на Ярмарке региональных инициатив для местного развития, получат грантовую поддержку Евросоюза на сумму 72 тыс. евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская.

"Ярмарка стала ключевым моментом конкурса региональных инициатив для местного развития. В Быхове будут представлены проекты пяти районов Могилевской области: Славгородского, Быховского, Кличевского, Краснопольского и Чериковского. Лучшие идеи получат грантовую поддержку - 72 тыс. евро разделят между 5-6 представленными инициативами", - отметила она.

Среди основных идей ярмарки - объединение нескольких районов для решения одной проблемы, а также улучшение занятости и самозанятости населения.

Как рассказала координатор проекта Ирина Мартинович, основное условие участия в ярмарке - один инициатор и несколько партнеров из других районов. "Мы должны создать своего рода коллаборацию между районами в реализации идей и совместном решении вопросов занятости населения. Все инициативы, представленные сегодня, носят социальную, экономическую и экологическую направленность. Есть проекты, направленные на развитие туризма в Могилевской области", - проинформировала координатор проекта.

Ярмарка проходит по проекту "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области", который финансирует Европейский союз. Проект реализуется Славгородским районным исполнительным комитетом совместно с Быховским, Кличевским, Краснопольским, Чериковским районными исполнительными комитетами и Международным фондом развития сельских территорий.-0-