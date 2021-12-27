Лучшие проекты Минской области на "100 идей для Беларуси" представят в "Великом камне"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной этап республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" соберет 29 декабря в Индустриальном парке "Великий камень" авторов лучших инициатив столичного региона, сообщили БЕЛТА в областной организации БРСМ.

На площадке парка будут представлены 30 лучших проектов из 13 районов области. А кроме знакомства с главной выставкой все посетители и участники мероприятия получат уникальную возможность познакомиться с условиями работы в "Великом камне".

Как уточнили в областной организации БРСМ, в региональный финал конкурса вышли разработки различных направленностей.

К примеру, проект MRs (программа удаленного управления роботизированными системами) учащегося Слуцкого государственного колледжа Алексея Бурлакова позволяет управлять роботом или роботизированной системой в онлайн-режиме. А это значит, что такие роботы могут работать в местах с пониженными или повышенными температурами, повышенным уровнем радиации, со взрывоопасными веществами. Применение разработка может найти во многих сферах, даже в аэрокосмических технологиях.

Учащаяся СШ №11 Слуцка Анна Лихтар разработала сервис, который следит за поведением человека при работе за компьютером и сигнализирует о возможных нарушениях здоровья. Пользователю придет уведомление в случае, если он находится слишком близко к компьютеру, или слишком редко моргает, или долго работает за компьютером без перерыва. Если же пользователя долго нет за компьютером, то монитор уходит в спящий режим.

Ученик Негорельской школы №1 Дзержинска Владислав Юхович придумал "Автономную систему слежения и переработки солнечной энергии Solar Energy", что позволило бы построить электростанцию на основе данной системы. Пока это лишь проект, в котором расписано, как создать такую систему, состоящую из солнечной батареи, датчиков и сенсоров, на базе платы Arduino.

Мастер производственного обучения Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея Артем Кривопуст создал пеллетообразующую машину ПОМ-30 "Удав". Пеллеты используются как альтернативный экологически чистый источник энергии и одновременно решают проблему утилизации отходов и энергетической безопасности. Кстати, Алексей уже становился победителем республиканского проекта "100 идей для Беларуси" в 2018 году с проектом "Бустер для промывки радиаторов и теплообменников ППУ-5 "Цунами".

Учащиеся Молодечненского торгово-экономического колледжа Антон Лопаник и Валерия Макоед презентуют проект SiS - Safe internet School ("Школа безопасного интернета"). Ребята объясняют актуальность своей работы так: пока не существует единой платформы как для детей, так и для педагогов, где была бы собрана вся информация о безопасности в сети Интернет. Предлагаемый веб-ресурс вобрал в себя обучающие материалы в помощь интернет-пользователям различных возрастов. Ресурс ориентирован на школьников и подростков, но будет полезен и родителям, а также учителям, планирующим рассказывать в школе о безопасном использовании интернета.

Проекты и разработки участников будет оценивать экспертный совет, в состав которого войдут представители исполнительной власти, управления образования, общественных организаций, бизнес-сообществ Минской области. Все авторы будут награждены ценными подарками и сертификатами. А десять проектов-победителей представят столичный регион в республиканском финале конкурса.-0-