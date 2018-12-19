Лучшие студенческие отряды Минской области назовут 20 декабря

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие студенческие отряды центрального региона назовут 20 декабря в Минске на закрытии третьего трудового семестра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

Торжественная церемония начнется в 12.00 в концертном зале Верхнего города. Грамоты, благодарности и ценные призы получат лучшие наниматели, командиры и комиссары студенческих отрядов. Также будут названы отряды-победители областного этапа республиканского конкурса "Трудовой семестр" в номинациях "Лучший строительный отряд", "Лучший педагогический отряд", "Лучший сельскохозяйственный отряд", "Лучший экологический отряд", "Лучший сервисный отряд".

Наградами отметят около 30 человек. В качестве подарков для них подготовили акустические системы, портативные зарядные устройства (power bank).

Перед зрителями выступит группа "Провокация".

Организаторы мероприятия - Минский областной штаб студенческих отрядов и Минский областной исполнительный комитет.

Всего 2018 году в 185 студенческих отрядах различной направленности работали более 2 тыс. человек. Бойцы трудились на благоустройстве придомовых территорий и молочно-товарных ферм, помогали в прополке сельскохозяйственных культур и уборке урожая, были задействованы в качестве подсобных рабочих на сортировке овощей и выкладке товаров, вели воспитательную работу в детских оздоровительных лагерях. Областной молодежной стройкой было объявлено возведение поликлиники №2 в Солигорске. Здесь работали около 70 человек: студенты БНТУ и учащиеся Солигорского государственного колледжа.-0-