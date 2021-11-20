Лучшие студотряды Минской области наградят в Мачулищах 24 ноября

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие студенческие отряды Минской области наградят во время регионального форума "Молодость. Труд. Единство", который пройдет в Мачулищах 24 ноября, сообщили БЕЛТА в Минской областной организации ОО "БРСМ".

Во время форума грамотами, благодарностями и ценными призами будут отмечены лучшие командиры и комиссары студенческих групп столичного региона. Также будут названы строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические и сервисные отряды, ставшие победителями в этом году.

Во время мероприятия участники возложат цветы к мемориальному комплексу "121-й Гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк" и посетят с экскурсией 50-ю смешанную авиабазу ВВС и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В составе 180 студенческих отрядов Минской области на условиях оплаты труда работали около 2 тыс. юношей и девушек. Они участвовали в благоустройстве придомовых территорий, молочно-товарных ферм, помогали в прополке сельскохозяйственных культур и уборке урожая, были задействованы в качестве подсобных рабочих на сортировке овощей, выкладке товаров, занимались воспитательной работой в детских оздоровительных лагерях.-0-