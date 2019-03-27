Лучшие танковые экипажи определяют в войсках Западного оперативного командования

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На полигоне под Гродно проходит состязание на лучшие мотострелковый и танковый взвод в войсках Западного оперативного командования, передает корреспондент БЕЛТА.

На полигоне Гожский свои умения в мастерстве управления боевой машиной, точности стрельбы из пушки и пулемета сегодня показывали танкисты из 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Помимо этого, экипажам необходимо продемонстрировать идеальное знание техники, умение быстро и правильно загрузить боекомплект.

"Цели мероприятия - проверка практических навыков экипажей. Состязание проводится в несколько этапов. Первый из них - отборочный - прошел в соединениях и воинских частях на мероприятиях по боевой подготовке", - отметил начальник отдела боевой подготовки Западного оперативного командования полковник Василий Семенович. Наиболее способные экипажи соревнуются между собой сегодня, лучшие из них получат право участвовать в отборе на Армейские международные игры.

В 2018 году экипаж из Западного оперативного командования в составе белоруской команды завоевал в танковом биатлоне бронзовые медали. Наводчик этого экипажа, командир танкового взвода прапорщик Павел Козячий сегодня делится опытом с молодыми коллегами.

"Самое главное - сплоченность экипажа. Когда понимаешь друг друга с полуслова, многое получается. Конечно, залог любого успеха - постоянные тренировки, кропотливая работа над собой, также надо любить свое дело, технику", - рассказывает Павел Козячий. Более пяти лет назад он пришел в 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду на срочную службу, а после нее решил остаться по контракту.

Планирует связать свою службу с армией и танковыми войсками и командир экипажа младший сержант Владимир Богуш. Вместе с наводчиком ефрейтором Виталием Тетериным и механиком-водителем младшим сержантом Владиславом Гапоником, он, несмотря на то, что прослужил меньше года, навязывает соперничество куда более опытным экипажам.

"Все это благодаря тренировкам, постоянному анализу сделанного, желанию становиться лучше. Да и дружеские отношения внутри экипажа этому способствуют. Когда призвали, не думал, что буду танкистом, да еще и командиром экипажа. Однако сейчас вижу, что это мое. Нравится техника, нравится работать в команде, получать удовольствие, когда все складывается удачно", - говорит Владимир Богуш. Летом он планирует поступать в Военную академию, поэтому свободное время посвящает подготовке. Уверен, что успешное выступление на состязаниях будет весомым бонусом в будущей карьере.

Накануне на полигоне Гожский соревновались экипажи боевых машин пехоты. Участники состязаний показали высокие результаты как в стрельбе, так и в выполнении зачетного упражнения по вождению. Завершающий этап - сдача нормативов по физической подготовке - запланирован на 28 марта. Тогда же будут подведены итоги и названы лучший взвод, экипаж, командир, наводчик и механик-водитель войск Западного оперативного командования.-0-