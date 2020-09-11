Лучшие техники-осеменаторы республики соберутся на конкурс профмастерства в Брестском районе

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс мастерства среди работников по искусственному осеменению животных пройдет сегодня в Брестском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Участниками ежегодных состязаний станут около 60 человек. Это техники-осеменаторы, зоотехники-селекционеры, врачи-гинекологи из всех регионов страны. Оценивать уровень их мастерства будет комиссия, в состав которой вошли специалисты Минсельхозпрода, научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству, Белорусской государственной сельхозакадемии, Витебской академии ветеринарной медицины, Гродненского аграрного университета, Белплемживобъединения.

Первый, теоретический, этап конкурса примет Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома в агрогородке Чернавчицы. Здесь участников ждут тестовые задания в форме традиционных экзаменов с билетами и развернутыми ответами. Практическая часть конкурса пройдет на ферме ОАО "Остромечево". Сначала конкурсанты продемонстрируют, как они умеют организовать свое рабочее место и определить качество семени под микроскопом. Затем специалисты выполнят непосредственно осеменение животных.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в Брестском театре кукол. Ожидается, что в церемонии примут участие министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.-0-