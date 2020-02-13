Лучшие творческие ветеранские коллективы выбирают в Витебской области

13 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области проводят посвященный 75-летию Великой Победы смотр-конкурс клубов "Ветеран" и ветеранских творческих коллективов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества (ВОМЦНТ).

Смотр-конкурс "Не стареют душой ветераны" проходит на протяжении февраля. Творческие способности на нем за это время продемонстрируют около 150 ветеранских коллективов и индивидуальных исполнителей из районов области. Всего - более 1 тыс. ветеранов. При этом возраст некоторых из них приближается к 90 годам. Участники выступят в номинациях "Хоровое пение", "Вокальные ансамбли", "Сольное пение", "Хореографическое искусство", "Театральное искусство", "Художественное слово", "Музыкально-инструментальное исполнение".

Параллельно со смотром-конкурсом ВОМЦНТ проводит акцию "Ровесники Победы", во время которой чествуют пожилых людей, родившихся в 1945 году. Им вручаются памятные подарки - открытки и изделия мастеров из Домов ремесел области.-0-